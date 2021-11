சாண்டி மாஸ்டர் மாதிரி இருப்பாரா அமீர்...எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் புதியதாக களமிறங்கி இருக்கும் போட்டியாளரை பற்றி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

நடன மாஸ்டர் அமீர், சாண்டி மாஸ்டர் போல என்டர்டைன்மென்ட் கொடுப்பாரா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பை கூட்டியிருக்கிறது.

முதல்நாளில் அமைதியாக நடந்து கொண்டாலும் போகப்போகத்தான் புரியும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

In the 5th season of Bigg Boss, Aamir is expecting to add interest to the show by giving entertainment like the Sandy Master in the previous season.