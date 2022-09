கேரள சபாநாயகர் திடீர் ராஜினாமா.. காரணம் என்ன? பரபரப்பாகும் கேரள அரசியல்!

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநில சபாநாயகராக இருந்துவந்த ராஜேஷ் திடீரென தன் ராஜினாமா கடிதத்தை துணை சபாநாயகர் சித்தயம் கோபகுமாரிடம் சமர்பித்துள்ளார்.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளராக இருந்த கோடியேரி பாலகிருஷ்ணன் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக தனது பதவியை சமீபத்தில் ராஜினாமா செய்தார். இதனால், புதிய மாநில செயலாளராக கலால் துறை அமைச்சராக இருந்த கோவிந்தன் நியமிக்கப்பட்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து அரசுப்பதவி, கட்சிப்பணி இரண்டிலும் ஒரேநபர் இருக்க முடியாது என்னும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் விதிப்படி அமைச்சர் பதவியை கோவிந்தன் ராஜினாமா செய்தார். இதனைத்தொடர்ந்து அமைச்சரவையில் மாற்றம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

MB Rajesh has resigned from the post of Kerala legislative assembly speaker after CPM state secretariat selected him as new minister. He handedover his resignation to deputy speaker Chittayam Gopakumar