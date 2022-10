மூக்கை துளைத்த வாசனை..! ஆசையை அடக்க முடியாமல் 'கை' வைத்த போலீஸ் எஸ்.ஐ - இப்போ மானம் போச்சே!

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: மாம்பழங்களை திருடி வசமாக மாட்டிக் கொண்ட சப் - இன்ஸ்பெக்டர் தான் கேரளாவில் இன்று பேசுபொருளாக மாறியுள்ளார்.

மேலும், அவர் மாம்பழங்களை திருடிய சிசிடிவி காட்சியும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. திருட்டு சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டிய போலீஸ்காரரே இப்படியொரு செயலில் ஈடுபட்டது பொதுமக்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

இந்த விஷயம் பூதாகரமானதை அடுத்து, அந்த சப் - இன்ஸ்பெக்டரை கேரள காவல்துறை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை மட்டுமல்லாமல் அவர் மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Police sub inspector in Kerala was suspended after he was found stealing 10 kg mangoes. He was also booked for this incident.