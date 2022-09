துர்கா,லட்சுமி,சரஸ்வதி..முப்பெரும் தேவியரை போற்றும் நவராத்திரி..வழிபடும் முறைகள்!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மலைமகள், அலைமகள், கலைமகளை போற்றி வணங்கும் பண்டிகை நவராத்திரி பண்டிகையாகும். தமிழ்நாட்டில் புரட்டாசி அமாவாசைக்கு மறுநாள் தொடங்கி விஜயதசமி வரை பத்து நாட்களும் கோவில்களிலும் வீடுகளிலும் நவராத்திரி பண்டிகை களைகட்டும். கொலு வைத்து பஜனைகள் பாடி அம்மனை வழிபாடுவார்கள். இந்த ஒன்பது நாட்களும் அன்னையை எந்த அம்சமாக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பதைப் பற்றி நாம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்களும் ஒன்பது விதமாக அம்பிகையை பூஜித்து வழிபாட வேண்டும். இதனால், நம் வாழ்க்கை இன்னும் அழகாகும், நலம் பெறும் என்பதே இவ்விழாவின் சிறப்பம்சமாகும். ஒன்பது மலர்கள், ஒன்பது பழங்கள், ஒன்பது தானிங்கள், ஒன்பது பிரசாதங்கள், ஒன்பது விதமான அலங்காரங்கள், என ஒன்பது விதமான நிவேதனங்களால் முப்பெருந்தேவியரையும் பூஜித்து வழிபடுவது நவராத்திரி விழாவின் சிறப்பம்சமாகும். இவற்றுடன், கோலங்கள், பொட்டுக்கள், திரவியங்கள், தானங்கள், மந்திரங்கள், வாத்தியங்கள், பெயர்கள் என ஒவ்வொன்றும் ஒன்பது விதமாக அலங்கரிக்கப்படுகிறது.

முதல் மூன்று நாட்கள் துர்க்கையாகவும், அடுத்த மூன்று நாட்கள் மகாலட்சுமியாகவும், இறுதி மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதி தேவியாகவும் காட்சியளிக்கிறார் தேவி. நவராத்திரி பூஜை மட்டும் ஏன் துர்கா, லட்சுமி, சரஸ்வதி என வணங்குகின்றனர் என்ற கேள்வி எழுவது இயல்பு. கலைமகளுக்குத்தானே முதல் பூஜை செய்யவேண்டும். ஏன் இங்கே அலைமகளுக்கு முதல் பூஜை என்ற கேள்வி நியாயப்படி எழுவது இயல்பு.

ரத்த பீஜன்..மகிஷாசுரன்..அசுரர்களை வதம் செய்ய அம்பிகை.. நவராத்திரி புராண கதை இதுதான்!

English summary

Navratri is the festival of worshiping Malaimagal, Alaimagal, Kalaimagal In Tamil Nadu, Navratri festival is celebrated in temples and homes for ten days starting from the day after Puratasi Amavasi and till Vijayadashami. They worship the goddess by singing bhajans and killing them. Let's know about the aspects in which Mother should be celebrated during these nine days.