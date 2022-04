வைகையில் பெருகிய வெள்ளம்...சித்திரை திருவிழா காண வரும் பக்தர்களுக்கு மா மதுரை செயலி - களைகட்டுது

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சித்திரை திருவிழாவிற்கு வரும் மக்களின் வசதிக்காக மா மதுரை செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சுவாமி வரும் வழி, மருத்துவ சேவை, அவசர உதவி எண்கள், கோயில், முக்கிய இடங்களுக்கு செல்லும் வழித்தடம், விழா நிகழ்ச்சிகளின் கால அட்டவணை உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிய 'மாமதுரை' செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சித்திரை திருவிழாவினால் மதுரை மாநகரம் களைகட்டியுள்ளது. மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கொடியேற்றம் தொடங்கிய நாள் முதல் தினசரியும் காலையும் மாலையும் சாமியும் அம்மனும் ஊர்வலம் வர பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

5 தலைமுறையினர் ஒரே வீட்டில்! ஆசிர்வாதம்! கண்ணுப்பட போகுது.. ஆனந்த் மகிந்திராவின் நெகிழ்ச்சி வீடியோ

நேற்றைய தினம் பட்டாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. ரத்ன செங்கோல் ஏந்தி மதுரையின் அரசியாக அரசாட்சி செய்து வருகிறார் மீனாட்சி அம்மன். இன்றைய தினம் திக் விஜயம் செல்கிறார். நாளைய தினம் திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது. திருக்கல்யாணம் காலை 10.30 மணிக்கு மேல் 11 மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது. காலை 7 மணி முதல் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கோவிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Maamadurai app for Madurai Chithirai Thiruvizha( சித்திரை திருவிழாவிற்கு மாமதுரை ஆப் அறிமுகம்)Public will be able to park their vehicles without any hindrance and see the rituals and ceremonies on LED screens. Thousands throng the streets to witness the procession of Lord Kallazhagar to Madurai. This year, an app called Maamadurai’ is being developed to help people know the timings and other information on the event.