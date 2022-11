செவ்வாய்கிழமை நிகழும் முழு சந்திர கிரகணம்.. கடன் பிரச்சினை தீர இதை செய்ய மறக்காதீர்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சந்திர கிரகண நேரத்தில், கடன் தொகையை செலுத்தினால் கடுமையான கடன் தொல்லையிலிருந்து வெளிவரலாம். நேரில் பணத்தை கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் ஆன்லைன் மூலம் சிறிதளவு கடனை செலுத்த படிப்படியாக கடன் பிரச்சினை நீங்கும்.

உலகின் பல பகுதிகளில் இந்திய நேரப்படி சந்திர கிரகணம் பிற்பகல் 02.38 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது. முழு கிரகணம் 03.45 மணிக்கு ஆரம்பமாகிறது. கிரகண மத்திமம் மாலை 04.28 மணிக்கு நிகழ்கிறது. முழு கிரகணம் மாலை 05 மணி 11 நிமிடத்திற்கு முடிகிறது. கிரகணம் மாலை 06 மணி 19 நிமிடத்திற்கு முடிகிறது.

முழு சந்திரகிரகணமாக இருந்தாலும் பகல் நேரத்தில் கிரகணம் நிகழ்வதால் இந்தியாவில் தெரியாது. மாலையில் சந்திரன் உதயமாகி கிரகணம் முடியும் வரை பார்க்கலாம்.

நாளை சந்திர கிரகணம்.. சென்னையில் தெரியுமா? சிகப்பு பந்து போல் நிலா காட்சியளிப்பது ஏன்?

English summary

At the time of Lunar eclipse, paying off the loan amount can help you get out of a serious debt problem. Even if you can't pay money in person, paying a small amount of debt online will gradually get rid of the debt problem.