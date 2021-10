குரு பெயர்ச்சி பலன் 2021: வேலையில் புரமோசன், தொழில் வியாபாரத்தில் யாருக்கு லாபம் தெரியுமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பகவான் பொன்னையும் பொருளையும் அள்ளித்தருவார். நல்ல வேலையையும், தொழிலில் லாபத்தையும் வருமானத்தையும் கொடுப்பார். நிகழப்போகும் குரு பெயர்ச்சியால் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்குமா? தொழில் வருமானம் அதிகரிக்குமா என்று பார்க்கலாம்.

குரு பார்க்க கோடி புண்ணியம் என்பார்கள். காலச்சக்கரத்திற்கு லாப ஸ்தானமான 11ஆம் வீட்டில் குரு அமரப்போகிறார். குருவின் பார்வை மிதுனம், சிம்மம், துலாம் ராசிகளின் மீது விழப்போகிறது. வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி குரு பெயர்ச்சி மங்களகரமான பிலவ ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் 27ஆம் தேதி நவம்பர் 13ஆம் நாள் சனிக்கிழமை இரவு மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி குரு பகவான் மங்களகரமான பிலவ ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் தேதி நவம்பர் 20ஆம் தேதியன்று மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார்.

குரு பலம் இருந்தாலே எதையும் சாதிக்கலாம் என்றும் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து சேரும் என்றும் ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கோச்சார ரீதியான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் மட்டுமே ஒருவரின் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது கிடையாது. காரணம் ஜாதகத்தில் உள்ளது தசா புத்திகளும் ,கிரகங்களும் தான் 70% வரை பலன்களைத் தீர்மானிக்கும். குரு பெயர்ச்சி,சனிப் பெயர்ச்சி ,ராகு பெயர்ச்சி இதெல்லாம் 30% வரை பலனை தீர்மானிக்கும். ஜாதகத்தில் தசா புத்திகளில் இருக்கும் நன்மை தீமைகளை கூட்டி,குறைத்து வழங்குவதுதான் இந்தப் பெயர்ச்சிகளின் தன்மையாகும். ராசிக்கு மட்டும் பலன்களை எடுக்காமல் லக்கினத்திற்கும் இதை பொருத்தி பாருங்கள். தங்கள் சுய ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து மற்ற முடிவுகளை எடுங்கள்.

English summary

Guru Bhagavan will move from Makaram to Kumbam on November 20, the 4th of Karthigai month. Guru Bhagavan will give you gold and material. Will give good job and profit and income in business. It can be seen that the zodiac shift that will take place will increase the career income of any astrologer who gets a good job.