ஆயுள், ஆரோக்கியம், மன நிம்மதி தரும் மகா சண்டி - ஆடி வெள்ளி ஆடி பௌர்ணமியில் நவசண்டி யாகம்

வேலூர்: கடவுள் சக்திகளின் அனைத்து தெய்வீக சக்தியாக சண்டி தேவியை வழிபடுகின்றனர். தேவியானவள் அண்டத்தை காப்பதில் சிறந்த தாயாக விளங்குகின்றார். அசுரர்களை அழிக்க பல்வேறு வடிவங்களை எடுத்து இருக்கும் தேவி தான் சண்டி. சண்டி ஹோமம் என்பது ஒரு அற்புதமான ஹோமம். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை ஆடி பௌர்ணமியை முன்னிட்டும் உலக நன்மைக்காகவும் தன்வந்திரி ஆரோக்கிய பீடத்தில் ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு தொடர் நவசண்டி யாகம் நடைபெற உள்ளது.

சண்டி ஒரு கடுமையான மற்றும் சக்தி வாய்ந்த தெய்வம். அனைத்து வாழ்வாதாரங்களையும் ஆதியிலிருந்து அளிக்க கூடிய ஒரு தெய்வம் சண்டி. இந்த மகா சண்டி ஹோமம் நடத்துவதின் மூலம் சாபங்கள் பலிகள் தடைகள் ஆகியவை அகலும்.

A series of Navachandi Yagya is scheduled to be held for 5 days on the eve of the month of Audi at the Dhanvantari Health Faculty for the benefit of the world on the eve of Audi Friday.