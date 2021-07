சிம்ம ராசியில் சுக்கிரன் செவ்வாய் கூட்டணி - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் மலரும் தெரியுமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்களின் கூட்டணி, சஞ்சாரத்தை வைத்து அந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் நடைபெறும். சிம்ம ராசியில் செவ்வாயும் சுக்கிரனும் இணைந்து பயணம் செய்கின்றனர். இந்த கிரகங்களுக்கு குருவின் பார்வையும் கிடைக்கிறது. காதலை தூண்டும் கிரகங்களான செவ்வாய்,சுக்கிரன் கிரகங்களின் கூட்டணியால் சிலருக்கு காதல் மலரும், சில ராசிக்காரர்களின் மனதில் காதல் மணியடிக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

நேர்மையின் சிகரம் ஆட்டோ டிரைவர் ராதாகிருஷ்ணன்.. நெட்டிசன்கள் புகழ் மழை.. அப்படி என்ன செய்தார் தெரியுமா

சுக்ரன் களத்திரகாரகன் இல்லற வாழ்வுக்குறியவர். சுக்கிரன் என்றால் இன்பம். மனித வாழ்க்கையில் அன்பு, பாசம், காதல் ஆகிய மூன்று இன்பங்களை அளிக்கக் கூடியவர். சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. சுக்கிரன் சிற்றின்பம், திருமணம் முதலான சுகத்தை ஆணுக்கு அளிப்பவர். அதே போல் பெண்களுக்கு நளினத் தன்மையையும் அழகான தோற்றம், கவர்ச்சி, வீரியசக்தி, அறிவாற்றல், மனத்துக்கிசைந்த கணவனை அடையும் தகுதியையும், சுக போகங்களில் திளைத்து மகிழும் ஆற்றலையும் வழங்குவார்.

செவ்வாய் கிரகம் ஆண்மைக்கும், பெண்மைக்கும், உணர்ச்சிக்கும், வீரியத்துக்கும் காரண கர்த்தா. ஆண், பெண் உடலில் காதல் தீயை உண்டாக்குபவர். உடல் உறவில் பலத்தையும், வீரியத்தையும், வேகத்தையும் தருபவர். தற்போது நெருப்பு ராசியான சிம்மத்தில் செவ்வாயும், சுக்கிரனும் இணைந்து சஞ்சரிப்பதால் காதல் நெருப்பு யாருக்கு பற்றிக்கொள்ளும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Chevvai and Sukhran conjuction in Simma rasi. The Conjuction of the planets will keep traveling and bring good and evil to those born in that zodiac. Mars and Venus travel together in Leo. Guru's view of these planets is also available. The alliance of the planets Mars and Venus, the planets that inspire love, is the flower of love for some and the bell of love in the minds of some astrologers. Let’s see what benefit the 12 zodiac signs from Aries to Pisces will get.