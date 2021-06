கிரகண நேரத்தில் ஏன் இதை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் தெரியுமா

News

சென்னை: சூரிய கிரகண நேரத்தில் கிரகண தோஷம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவே சாப்பிடக்கூடாது எந்த நல்ல காரியமும் செய்யக்கூடாது தாம்பத்ய உறவு வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று ஜோதிடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு பெண் இந்தச் சமயத்தில் கர்ப்பம் தரித்தால் குறைபாடுள்ள குழந்தை பிறக்க நேரிடும் என்பதாலேயே தாம்பத்ய உறவை தவிர்க்க வேண்டும் என்கின்றனர் ஜோதிடர்கள். நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த விசயத்தையும் காரணம் இல்லாமல் சொல்லி வைத்திருககக

கிரகணத்திற்கு முன்பாக சமைத்து வைத்த உணவுகளில் தர்ப்பை புல்லினை போட்டு வைக்க வேண்டும். துளசியை போட்டு வைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உணவில் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் முன்னோர்கள்.

English summary

Astrology says that at the time of solar eclipse one should not eat to avoid eclipse damage and should not do any good deeds and should not have marital relationship.