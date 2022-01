வைகுண்ட ஏகாதசி: சொர்க்கவாசலுக்குள் நுழைய பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை - நேரலையில் தரிசிக்கலாம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புகழ்பெற்ற வைணவத் திருத்தலமான திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில், வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா அன்று பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதி இல்லை. அதே சமயம் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்வுகளை நேரடியாக யு-டியூபில் மூலம் நேரடியாக தரிசிக்கலாம் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்கழி மாதத்தில் அனைத்து வைணவ கோயில்களிலும் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது வாடிக்கை. வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு முந்தைய 10 நாட்கள் பகல் பத்து அல்லது திருவாய்மொழித் திருநாள் எனவும் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு பிந்தைய 10 நாட்களும், நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரம் இசைத்து பாடப்படும். பகல் பத்து தொடங்கி முக்கிய விழாவான வைகுண்ட ஏகாதசி மற்றும் அதைத்தொடர்ந்து ராப்பத்து வரை ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்வதுண்டு.

இந்த ஆண்டு வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா அனைத்து வைணவ கோயில்களிலும் கடந்த ஜனவரி 3ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சென்னையில் புகழ்பெற்ற திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலிலும் பகல் பத்து திருவிழா கடந்த 3ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Vaikunda Ekadasi festival : ( வைகுண்ட ஏகாதசி சொர்க்கவாசல் திறப்பு) Devotees are not allowed to enter the famous Sorgavasal TirappuThiruvallikkeni Parthasarathy Temple on Vaikunda Ekadasi festival. At the same time, the temple administration has informed that the Sorgavasal Tirappu can be watched live through YouTube.