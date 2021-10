கார்த்திகை மாதம் மண்டல பூஜைக்கு சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசனம் செய்யப்போறீங்களா? -ஆன்லைன் புக்கிங் ஆரம்பம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

பத்தனம்திட்டா: சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல மகரவிளக்கு பூஜைக்கு சாமி தரிசனம் செய்யப்போகும் பக்தர்களுக்காக ஆன்லைன் முன்பதிவு தரிசனம் தொடங்கியுள்ளது. சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மண்டல-மகர விளக்கு பூஜை வெகு விமர்சையாக நடைபெறும். கொரோனா தொற்று காரணமாக கடந்த ஆண்டு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. இந்த ஆண்டு தினசரியும் 25000 பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.

பரசுராமர் தர்மசாஸ்தாவின் கோயிலை சபரிமலையில் அமைத்தார். அப்போது மேற்கூரையோ, சுற்றுப்புற சுவர்களோ இல்லை. சாஸ்தாவின் சிலையை மட்டுமே பிரதிஷ்டை செய்தார். இதன்பிறகு மறு அவதாரம் எடுத்த தர்மசாஸ்தா பூமியில் ஐயப்பன் என்ற பெயரில் வளர்ந்து, தர்மசாஸ்தாவின் விக்கிரகத்தில் ஐக்கியமாக தவம் செய்தார். அப்போது சின்முத்திரையுடன் அமர்ந்தார். ஆத்மா, பரமாத்மாவுடன் இணைவதை சுட்டிக்காட்டுவதே சின்முத்திரையின் தத்துவமாகும்.

ஐயப்பன் சபரிமலையில் குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்துள்ளார். சபரிமலையில் ஐயப்பன் தவமிருக்கும்போது தனது வஸ்திரத்தை முழங்காலை சுற்றி கட்டிக்கொண்டு அமர்ந்தார். தியானத்தில் இருக்கும்போது தன்னை வளர்த்த தந்தை வந்தால்கூட தியானத்திலிருந்து எழக்கூடாது என்ற நோக்கத்திலேயே எழ முடியாத நிலையில் குத்துக் காலிட்டு அமர்ந்துள்ளார் என்று சொல்வதுண்டு.

English summary

Online booking darshan has started for the devotees who are going to perform Sami darshan for the Mandala Makaravilakku Puja at Sabarimala Iyappan Temple. The Mandala MakaraVilakku Puja is held at the Sabarimala Iyappan Temple every year. Various restrictions were imposed last year due to the corona infection. This year 25000 devotees are to be admitted daily.