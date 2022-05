ஆயுள்காரகன்.. சனி பாதிப்பால் என்னென்ன சிக்கல்? கூட்டணி சரியில்லாவிட்டாலும் பிரச்சினைதான்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவான் நவகிரகங்களில் சில கிரகங்களுடன் கூட்டணி சேர்ந்தால் சில பாதிப்புகள் ஏற்படும். சில நேரங்களில் நன்மையும் ஏற்படும். பிற கிரகங்களுடன் சனிபகவான் கூட்டணி சேருவதால் ஏற்பாடும் சிக்கல்களையும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

சனி கிரகமே ஆயுள்காரகன். ஒருவன் இறப்பதும், இருப்பதும் சனியின் வேலையே. சனிக் கிரகம், உடலுறுப்புகளில் பாதத்துக்கும் பெருங்குடலுக்கும் அதிபதி. உலோகங்களில் இரும்புக்கு அதிபதி. இரும்புச் சத்து ரத்தத்தில் குறைந்தால் எல்லா உறுப்புகளும் ஜீரண சக்தியும் பாதிக்கப்படும். ஹீமோக்ளோபின் என்ற இரத்தச் சிவப்பணுக்களுக்கு இரும்பு தேவை. ஜாதகத்தில் சனி சரியில்லாத நிலையில் சில உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படும்.

சனி கிரகம் இப்போது கும்ப ராசியில் அதிசாரமாக பயணம் செய்கிறார். இன்னும் சில நாட்களில் வக்ர கதியில் பயணம் செய்வார். சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், ராகு, கேது ஆகிய கிரகங்களுடன் சனி இணைந்து பயணம் செய்யும் போது அந்த ஜாதகர்களின் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

Saturn Conjunction with other planets: (சனியுடன் கூட்டணி சேரும் கிரகங்கள் யாருக்கு பாதிப்பு)Some damage will occur if Saturn joins an alliance with some of the new planets. Sometimes there are benefits as well. Let's look at the problems caused by the alliance of Saturn with other planets and the solutions.