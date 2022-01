10-ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் போதும்.. மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை.. சீக்கிரம் விண்ணப்பீங்க!

Jobs

சென்னை: மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் நிறுவனத்தில்(Hindustan Copper Limited )104 பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். Assistant Manager, Mining Foreman ஆகிய பணியிடங்களுக்கு தகுதியும், திறமையும் வாய்ந்தவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.

10th, Diploma மற்றும் B.Sc, Degree முடித்தவர்கள் இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். நேர்முகத்தேர்வு மூலம் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். நேர்காணல் நடைபெறும் தேதி 08.02.2021 ஆகும். தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் General Office Building Complex, Hindustan Copper Limited/Indian Copper Complex, P.O.-Moubhandar, District - East Singhbhum, Jharkhand-832103 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 முதல் ரூ.35,000 வரையிலும் சம்பளம் வழங்கப்படும். வயது வரம்பு உள்ளிட்ட மேலும் விவரங்களை https://hindustancopper.com/ என்ற இணையதளத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Hindustan Copper Limited, a public sector undertaking of the Central Government, has 104 posts to be filled. Qualified and talented persons are to be selected for the posts of Assistant Manager and Mining Foreman