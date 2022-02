ஹிஜாப் அணிய அனுமதி கேட்டு ஆஜராகும் வக்கீல் காங்கிரஸ் பிரமுகர்: பாஜக குற்றச்சாட்டு! வழக்கறிஞர் பதிலடி

Bangalore

oi-Nanthakumar R

பெங்களூரு: ‛‛அதிர்ஷ்டவசமாக நான் சுதந்திர நாட்டில் வாழ்கிறேன்.நான் எந்த வழக்கில் வேண்டுமானாலும் ஆஜராகி வாதாடுவேன். இதுகுறித்து எந்த அரசியல் கட்சிகளும் என்னிடம் கேள்வி கேட்க முடியாது'' என ஹிஜாப் தடையை எதிர்க்கும் வழக்கில் மனுதார் தரப்பில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞர் தேவுதத் காமத், பாஜகவுக்கு காட்டமாக பதிலளித்தார்.

உடுப்பி மகாத்மா காந்தி நினைவு கல்லுாரியில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து சென்றனர். இதையடுத்து ஹிந்து ஜகரானா வேதிகே அமைப்பை சேர்ந்த சில மாணவிகள் காவி ஷால் அணிந்து கல்லூரிக்குள் நுழைந்தனர்.

ஹிஜாப் அணிந்துள்ள மாணவிகளிடம் அதை அகற்ற கோரிக்கை வைத்தனர். கல்லூரி முதல்வர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதையடுத்து மாணவிகள் ஹிஜாப்பை அகற்றினர். இதன் தொடர்ச்சியாக பல இடங்களில் சர்ச்சை உருவானது. குந்தாப்புரா அரசு பி.யூ. கல்லுாரி, பைந்துார் அரசு ஜூனியர் கல்லுரியிலும் ஹிஜாப், காவி ஷால் அணிதல் தொடர்பான பிரச்னை ஏற்பட்டது.

Fortunately i live in an independent country.I will appear and argue in any case. The political party cannot question me on this, ”said Devadut Kamath, a lawyer appearing for the petitioner in the Karnataka High Court case against the ban on the hijab.