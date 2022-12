ஏமாற்றியே பழகிய ’சூப்பர் ஸ்டார்’ ரஜினி! ஏமாந்தே பழகிய ரசிகர்கள்! இப்படி போஸ்டர் ஒட்டி இருக்காங்களே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 'சூப்பர் ஸ்டாரு யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும்' என்பது வெறும் பாடல் வரிகள் மட்டுமல்ல தமிழக வரலாற்றில் மெய்ப்பிக்கப்பட்ட ஒன்று. தமிழக அரசியலில் வெற்றிடம் இருக்கு என அதிரடி காட்டிய அவர் இனி அரசியலே இல்லை என எண்ட் கார்டு போட்டாலும் ரசிகர்கள் அவரை இன்றளவும் அரசியலுக்கு அழைத்து வருகின்றனர்.

சிவாஜி ராவ் கொய்க்வாட் என சாதாரண கூலி தொழிலாளியாக இருந்த அவர் ரஜினிகாந்தாக மாறி உலகம் முழுவதும் ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்திருக்கும் மிகப்பெரிய நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார் என்றால் அவரது உழைப்பு அபரிமிதமானது.

இன்று பிறந்தநாள் காணும் அவருக்கு சமூக வலைதளங்களில் அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்து மழையை பொழிந்து கொண்டிருக்கின்றனர். மறுபுறம் தீச்சட்டி ஏந்தாத குறையாக அவர் வீட்டு வாசலில் ரசிகர்கள் காத்துக் கிடக்கின்றனர்.

காவி ரஜினி.. மாட்ட மாட்டேன்னு சொன்னாரே! வள்ளுவருக்கும் ரஜினிக்கும் ஒருசேர விபூதி அடித்த ரசிகர்கள்!

English summary

Even though actor Rajinikanth has put an end card to political entry saying that there is a vacuum in Tamil Nadu politics, his fans are still bringing him to politics.