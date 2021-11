பாலிடிக்ஸ்ல நிறைய இருக்குங்க.. ஜெய் பீம் குறித்தும் சூர்யா குறித்தும் குஷ்பு பேசியது இதுதான்!

Chennai

சென்னை : ஜெய் பீம் குறித்தும் சூர்யா குறித்தும் குஷ்புவிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, ஜெய்பீம் படத்தை தான் இன்னமும் பார்க்கவில்லை என்று பதில் அளித்தார். மீண்டும் மீண்டும் செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது பாலிடிக்ஸ்ல நிறைய இருக்குங்க.. . தன்னை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சூர்யாவிற்கு நல்லாவே தெரியும் என்று குஷ்பு தெரிவித்தார்.

சென்னை பட்டினம்பாக்கம் கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள டுமீல் குப்பம் பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி 500 பேருக்கு பிரெட் & 500 பால் பாக்கெட் ஆகியவற்றை நடிகையும் பாஜக செயற்குழு உறுப்பினருமான குஷ்பு சுந்தர் இதை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த குஷ்பு மழை வெள்ள விவகாரத்தில் திமுகவையும் முதல்வர் ஸ்டாலினையும் குற்றம்சாட்டினார். அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர் ஒருவர், ஜெய்பீம் பட விவகாரத்தில் நடிகர் சூர்யாவிற்கு திரையுலகில் ஆதரவு தரவில்லை. நீங்கள் திரை துறையை சார்ந்தவர். அவருக்கு ஆதரவு தருவீர்களா என்று கேட்டார்.

When reporters asked Khushboo about Jai Beem and Surya, Khushboo replied that she had not seen the film yet.