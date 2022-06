முகத் திரையை கிழிக்கனும்.. எடப்பாடி தான் ஒற்றைத் தலைமை! திரண்டு வந்த பாசறை.. “அவரே” சொல்லிட்டாரே..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுகவின் முகத்திரையை கிழிக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்களே அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையாக வரவேண்டும் எனவும், தங்கள் ஆதரவு முழுக்க முழுக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தான் என அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநில செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வி.பி.பி.பரமசிவம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரும், இரட்டைத் தலைமை தான் தொடர வேண்டும் என்பதில் ஒ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பும் உறுதியுடன் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஒற்றைத் தலைமையா? இரட்டை தலைமையா? என்பது குறித்து பொதுக்குழுவே முடிவு செய்யும் என்றே நிர்வாகிகள் கூறினார், பெரும்பாலான உறுப்பினர்களின் ஆதரவு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே இருப்பதால் தற்போதைய சூழலில் அவர் பக்கமே காற்று வீசுகிறது.

English summary

vpb paramasivam, AIADMK ilaignar ilam pengal pasarai state secretary and former mla , has said that Edappadi Palanichamy should be the sole leader of the AIADMK to tear down the face of the DMK