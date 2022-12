Exclusive அமித்ஷா கேட்ட 14.. காலி செய்த எடப்பாடி.. பாஜக தலைமை நம்பவே நம்பாது.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் பரபர!

Chennai

சென்னை : சட்டமன்றத் தேர்தல், உள்ளாட்சி தேர்தலின்போது நடந்ததை வைத்து, பாஜக தலைமை எடப்பாடி பழனிசாமியை நம்பமாட்டார்கள் என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி.

சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, விஜயகாந்த், சசிகலாவை கூட்டணியில் சேர்ப்போம், 14 சீட்டை எங்களுக்கு கொடுத்துவிடுங்கள், நாங்கள் பிரித்துக்கொள்கிறோம் என அமித்ஷா கேட்டார். அப்போது எடப்பாடி, அவர்கள் தேவையே இல்லை நாம் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்றார்.

உள்ளாட்சி தேர்தலிலும், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல், வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு சேலத்திற்குப் போய்விட்டார், இதனால், எடப்பாடி பழனிசாமியை பாஜக தலைமை நம்பாது என கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் வாங்க! அழைப்பு வந்தும் செல்லாத எடப்பாடி! பாஜக மீது திடீர் கோபம் ஏன்?

English summary

OPS supporter Kolathur Krishnamurthy said in a special interview to One India that BJP will not trust Edappadi Palaniswami based on what happened during the assembly elections and local body elections.