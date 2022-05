"பெண்கள் என்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா..? ஒரே கையெழுத்துல எத்தன கோடி..” - ஸ்டாலின் பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தாம்பரம் திமுக எம்.எல்.ஏ எஸ்.ஆர்.ராஜாவின் மகன் திருமண விழாவிற்கு தலைமையேற்று திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

திருவான்மியூரில் நடந்த எஸ்.ஆர்.ராஜா எம்.எல்.ஏ இல்லத் திருமண விழாவில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று வாழ்த்துரை வழங்கினார்.

இந்த விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின், ஒராண்டு ஆட்சியில் மிகப்பெரிய சாதனை மகளிருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பேருந்து கட்டண சலுகை எனப் பேசினார்.

English summary

On wedding event of the son of DMK MLA SR Raja, Chief Minister MK Stalin said that free bus travel for women scheme is the biggest achievement.