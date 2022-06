தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் தளர வேண்டாம்..! வெற்றி காத்திருக்கிறது! மாணவர்களை வாழ்த்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், பத்தாம் மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்புத் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள மாணவர்கள், மேற்படிப்புகளில் கவனம் செலுத்தி உங்களது வாழ்க்கையை வடிவமைத்துக்கொள்ள வாழ்த்துகிறேன் என முதல்வர் ஸ்டாலின் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழக பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் 10, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வு கடந்த மே 5 முதல் 30ஆம் தேதி வரை நடந்தது.

12ஆம் வகுப்பு தேர்வை 8.3 லட்சம் பேர், 10-ம் வகுப்பு தேர்வை 9.5 லட்சம் பேர் என மொத்தம் 17.8 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் எழுதியுள்ளனர்.

English summary

As the results of the 10th and 12th classes have been released, Chief minister Stalin posted on Twitter that he wished the students of Class X and XII to focus on their studies and shape their lives.