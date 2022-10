Chennai

சென்னை: பேட்டி எடுக்க வந்த பத்திரிகையாளர்களை நோக்கி மரத்தின் மீது குரங்கு தாவுவதைபோல் சுற்றி சுற்றி வருகிறீர்களே என்று கேட்ட தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஊடகங்கள் அவரை புறக்கணிக்க வேண்டும் எனவும் மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

தாய்மொழிக்கு திமுக அரசு முடிவுரை எழுத முயற்சி செய்வதாக கூறி கடலூரியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது பத்திரிகையாளர் மைக்குகளுடன் அண்ணாமலை அருகே சென்று பேட்டி எடுக்க முயன்றனர். அப்போது அவர்களை நோக்கி அண்ணாமலை ஆவேசமாக பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

