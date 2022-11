விவசாயிகள் கவனத்திற்கு! மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு.. இந்த நேரத்துல இதை செய்யாதீங்க! அரசு அன்பான வேண்டுகோள்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பருவமழை துவங்கிவிட்டதாலும், வெயில் குறைந்து, மேகமூட்டமாக உள்ளதாலும், பயிரின் தேவைக்கு அதிகமாக விவசாயிகள் உரமிடுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும், உரம் தொடர்பான புகார்களை 9363440360 என்ற எண்ணில் வாட்ஸ் அப் மூலமாகவோ வாய் மொழியாகவோ விவசாயிகள் தெரிவிக்கலாம் என அவர் அறிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Since monsoon has started and it is cloudy, Minister MRK Panneerselvam has asked the farmers to avoid fertilizing more than the crop needs.