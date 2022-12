பாஜக ‘லெட்டர்’ கேம் எடப்பாடியை ‘கார்னர்’ செய்யவா? கூப்பிடவே இல்லை.. பாயிண்ட் பிடிக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "கிட்ட போனா கடிக்குது.. எட்டி நின்னா உதைக்குது" எனும் கதையாகத்தான் இருக்கிறது அதிமுகவில் நடந்து வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல். எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கீகரிக்கும் வகையில் டெல்லியில் இருந்து வந்த கடிதங்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பை டென்ஷனாக்கின. இந்நிலையில், யாருக்கும் பாதகமாக இல்லாமல் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் குறிப்பிட்டு தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் எழுதிய நிலையில், இரு தரப்பினரும் ஆளுக்கொரு திசையில் செல்கின்றனர்.

அதிமுகவில் ஏற்பட்ட ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் பிளவைத் தொடர்ந்து, ஓபிஎஸ்ஸை கட்சியை விட்டு நீக்கி, இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்ட பொதுக்குழுவை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்றமும், தேர்தல் ஆணையமும் யாரை அங்கீகரிக்கிறது என்பதை விட பாஜக தலைமை யாரை அங்கீகரிக்கிறது என்பதுதான் பிரதான கேள்வியாக எழுந்துள்ளது.

இதனால், மத்திய அரசின் நகர்வுகள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில் தான் மத்திய அரசின் இருவேறு துறைகள், பொதுச் செயலாளர் என எடப்பாடி பழனிசாமியை குறிப்பிட்டு கடிதம் அனுப்பியது ஓபிஎஸ் தரப்பை கொந்தளிக்கச் செய்தது. இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடிதத்தை எடப்பாடி தரப்பினர் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

The letters from Delhi endorsing Edappadi Palaniswami made the OPS side tense. In this case, Election Commission has written a letter mentioning the coordinator and joint coordinator, both the parties are going in different direction.