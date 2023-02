விமர்சித்தால் தேச விரோதியா? இதான் பாசிசம்.. மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்பட தடைக்கு வெற்றிமாறன் கண்டனம்

பிபிசி வெளியிட்ட மோடி குறித்த ஆவணப்படத்தை பார்ப்பதும், பகிர்வதும் பாசிசத்துக்கு எதிரானது இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: பிபிசி வெளியிட்ட ஆவணப்படத்தின் தமிழ் மொழியாக்கத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வெளியிடும் நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட, இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தனக்கு எதிராக விமர்சனமே வரக்கூடாது என்று நினைப்பது பாசிசம் என்று கூறினார். இந்த ஆவணப்படத்தை பார்ப்பதும், பகிர்வதும் பாசிசத்துக்கு எதிரானது என்று அவர் பேசினார்.

குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டில் அரங்கேற்றப்பட்ட மதக் கலவரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். ஏராளமானோர் படுகாயம் அடைந்தனர். பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர்.

இது குறித்து புகழ்பெற்ற பிபிசி தொலைக்காட்சி, குஜராத் கலவரம் குறித்து பிரிட்டன் அரசின் விசாரணை ஆணையம் வெளியிட்ட ஆய்வு அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு, "இந்தியா: தி மோடி குவெஸ்டீன்" என்ற பெயரில் ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டது.

Director Vetrimaran has said that watching and sharing the documentary on Modi released by BBC is against fascism.