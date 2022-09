எதிர்காலத்தை பாழாக்காதீங்க.. மொத்தமா திமுகவுக்கு வாங்க.. அதிமுகவினரை அன்பாய் அழைத்த ஆர்எஸ் பாரதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛திராவிட இயக்கத்தின் தாய்கழகம் திமுக தான். இதனால் அதிமுகவினர் அனைவரும் அதிமுகவினர் அனைவரும் எங்களோடு வர வேண்டும்'' என திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்எஸ் பாரதி கூறினார்.

தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக இடையே வார்த்தை போர் நீடித்து வருகிறது. அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து திமுகவை விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் கும்மிடிபூண்டியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசுகையில், ‛‛திமுகவின் 10 எம்எல்ஏக்கள் எங்களுடன் பேசி கொண்டுள்ளனர்'' என தெரிவித்தார். மேலும், அரசின் நலத்திட்டங்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார் என குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.

English summary

DMK is the parent organization of the Dravidian movement. Thus, all AIADMK members should come with us," said RS Bharati, DMK's organizational secretary.