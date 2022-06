Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக பயிற்சிப் பாசறை கூட்டத்திற்குப் பின் பஃபே சிஸ்டம் மூலம் வழங்கப்பட்ட பரோட்டாவிற்கு திமுகவினர் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பரோட்டாவுக்கு திமுகவினருக்குள்ளே பாக்சிங்! குருமா வாளி பறந்த பயிற்சிபாசறை! கலவர காடாக மாறிய மண்டபம்!

சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள திருமண மண்டபம் ஒன்றில் இளைஞர்களுக்கான திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை நடைபெற்றது கழக துணை பொதுச்செயலாளர் இராசா பங்கேற்று இளைஞர்களுக்கான சிறப்புரை ஆற்றினார்.

பெண்களுக்கு சம உரிமை, ஜாதிமத வேறுபாடற்ற சம உரிமை உள்ளிட்ட கருத்துக்களை அருமையாக பேசி இளைஞர்களுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார்.

நம்ப வைத்து கழுத்தறுக்கும் திமுக.. பாஜக மாதிரிதான் செயல்படுது.. ஏன் குறை சொல்லணும்? - சீறிய சீமான்!

English summary

The incident of DMK workers attacking each other for parotta provided by Buffet System after the DMK training camp meeting in Chennai is spreading fast on social media.