நினைச்ச நேரமெல்லாம் உறவு வேண்டாம்.. 'சில நேரங்களில்' கட்டாயம் தவிர்க்கனும்.. டாக்டர்கள் அட்வைஸ்

சென்னை: மனிதன் வருடம் முழுவதும் பெரும்பாலான நாட்கள் செக்ஸ் கொள்வதற்கு ஏற்றார் போல் இயற்கையால் பரிணாமமடைந்திருந்தாலும் சில நேரங்களில் கட்டாயமாக உடலுறவை தவிர்ப்பது சிறந்தது என மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உதாரணமாக தங்கள் இணையுடன் சண்டையில் இருக்கிறீர்கள் எனில் அப்போது நிச்சயம் உடலுறவை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

மேலும், போதை பொருட்களை பயன்படுத்தும் போதும் உடலுறவு கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Although humans are naturally evolved to have intercourse most days of the year, doctors say it's best to avoid forced intimacy at times.