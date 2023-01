ரொம்ப முக்கியம்.. ரத்தத்தின் ரத்தங்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு! புத்தாண்டில் எடப்பாடியின் ப்ளான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : புத்தாண்டை உலகம் முழுவதும் மக்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடிவரும் நிலையில் இந்த ஆண்டின் முதல் வாரம் அதிமுகவுக்கு மிக முக்கியமான வாரமாக கருதப்படுகிறது இதனை மனதில் வைத்து கட்சியினருக்கு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றினை எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிறப்பித்து இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

2017 ஆம் ஆண்டுக்கு அடுத்தபடியாக அதிமுகவில் அதிக சிக்கல்களை சந்தித்தது 2022 ஆம் ஆண்டு அப்போதுதான் அதிமுக மூன்றாவது முறையாக பிளவுபட்டது. இதனையடுத்து பல சிக்கல்களை எடப்பாடி எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.

ஏற்கனவே ஜெயலலிதா - ஜானகி அணி பிளவு, அதற்கடுத்தது சசிகலா - ஓபிஎஸ் பிளவு, தற்போது எடப்பாடி - ஓபிஎஸ் பிரிவு என மூன்றாவது உடைப்பை அந்தக் கட்சி சந்தித்திருக்கும் நிலையில் 2023 ஆம் ஆண்டு மிக முக்கியமான ஆண்டாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கருதுகிறது.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

English summary

The first week of this year is considered to be the most important week for the AIADMK, keeping this in mind, there are reports that Edappadi Palaniswami has issued an important order to the party.