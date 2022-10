அடுத்த அதிரடி.. நாளையே எடப்பாடி உண்ணாவிரதம்.. போலீஸ் கமிஷனரிடம் அனுமதி கோரி மனு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சி துணை தலைவராக ஆர்.பி.உதயகுமாரை சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிக்காததை எதிர்த்து நாளை உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்துள்ளது.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே மோதல்போக்கு நீடித்து வருகிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் எடப்பாடி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவியை முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரிடம் வழங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இது தொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கும் அவரது தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதாவுக்கு ஆஞ்சியோ சிகிச்சை தராமல் தடுத்து நிறுத்தினார் சசிகலா! ஆறுமுகசாமி ஆணையம் குற்றச்சாட்டு

English summary

Edappadi Palaniswami has submitted a petition to the police commissioner's office seeking permission to hold a hunger strike tomorrow against Speaker Appavu's for not announcing RB Udayakumar as the Deputy Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly.