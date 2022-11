சாமி சிலை கடத்திய தீனதயாளனை முதல்முறையாக கைது செய்தேன்! என் மீதே புகாரா? பொன் மாணிக்கவேல் ஆவேசம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: என் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தவறு என முன்னாள் ஐிஜி பொன் மாணிக்கவேல் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாப்பூரில் பொன் மாணிக்கவேல் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில் 1958 லிருந்து இன்னொரு 58 வருடங்களை கூட்டுங்கள். அந்த 58 வருஷம் கழித்து இந்திய போலீஸோ சிபிஐயோ சிபிசிஐடியோ யாருமே சிலைக் கடத்தல் தீனதயாளனை கைது செய்யவில்லை. முதல் முறையாக நான்தான் கைது செய்தேன்.

என்னை பார்த்து குற்றவாளியை விட்டுவிட்டீர்கள் என சொன்னால் நியாயமா? 58 ஆண்டுகள் பிடிக்காமல் இருந்தவரை நான் பிடித்தேன். 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் எத்தனை அதிகாரிகள் இருந்தார்கள். இவர்கள் எல்லாம் எங்கே போனார்கள். இவர்கள் பிடிக்காமல் இருந்த குற்றவாளியை நான் பிடித்தேன். அதுவும் 833 தெய்வ விக்கிரகங்களை வீட்டிலிருந்து மீட்டேன். அவரது வீட்டையே நிர்மூலமாக்கினேன். வியாபாரத்தையும் குளோஸ் செய்துவிட்டேன்.

2012 இலிருந்து ஒரு சிலை கூட வெளிநாட்டுக்கு போக முடியாதபடி நான் அத்தனையையும் செய்தேன். 2016 இல் தீனதயாளனை நான் பிடித்தேன். அப்போதெல்லாம் உயர்நீதிமன்றம் எனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு டிஐஜி, 7 போலீஸை வைத்து பிடித்தேன். அந்த தீனதயாளனின் வீட்டில் 30 நாட்கள் நான் இருந்தேன். அவரை கைது செய்து 90 நாட்கள் சிறையில் அடைத்தேன்.

