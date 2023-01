10 ஆண்டு மர்மம்.. ராமஜெயத்தை கொன்றது யார்? பரபர திரில்லர் - நாளை 12 ரவுடிகளிடம் உண்மை அறியும் சோதனை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சரும், திமுக மூத்த தலைவருமான கே.என்.நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து விசாரணை சூடுபிடித்து இருக்கும் நிலையில், இந்த வழக்கில் சந்தேகிக்கப்படும் 12 ரவுடிகளிடம் நாளை உண்மை கண்டறியும் சோதனை நடைபெற உள்ளது.

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சரும், தி.மு.க. முதன்மைச் செயலாளருமான கே.என்.நேருவின் இளைய சகோதர் தொழிலதிபர் கே.என். ராமஜெயம்.

கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 29 ஆம் தேதி காலை இவர் திருச்சியில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு இருந்தபோது மர்ம நபர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். அவரின் திருச்சி - கல்லணை சாலையில் உடல் கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பாஜகவில் சேர்ந்த ரவுடி டோக்கன் ராஜா கைது.. ராமஜெயம் கொலையாளியை நெருங்குகிறதா போலீஸ்? பரபர பின்னணி

English summary

Tamil Nadu minister and senior DMK leader KN Nehru's brother Ramajayam was assassinated in Trichy in 2012 and the investigation is heating up since the DMK came to power.