பழங்கள்- பழச்சாறு! எது நல்லது? அளவுக்கு மிஞ்சினால் கல்லீரலுக்கு ஆபத்து எது? டாக்டர் பரூக் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை : பழங்கள் நல்லதா இல்லை பழச்சாறு நல்லதா என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையின் பொது நல மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா விளக்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது சமூகவலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது : பழங்கள் - பழச்சாறு நல்லதா? தீதா? தினமும் பழங்கள் சாப்பிடுவதும் பழச்சாறு அருந்துவதும் நல்ல பழக்கமென்று தொடர்ந்து வருபவர்கள் நம்மில் அநேகர் உண்டு. பழங்களை ஏன் நமக்குப் பிடித்திருக்கிறது ? ஏன் பழச்சாறுகளை நமக்குப் பிடித்திருக்கிறது ?

மனிதன் - தொன்மை காலந்தொட்டு காட்டில் விளைந்த பழங்களைக் கொய்து உண்டு வந்தவன் தான். ஆயினும் பண்டைய காலங்களில் விளைந்த பழங்களுக்கும் தற்போது கிடைக்கும் பழங்களுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. கடினமானதாகவும் இனிப்பு சுவை குறைந்ததாகவும் இருந்த பழங்களை மனிதன் தனது நாவின் தேவைக்கு ஏற்ப மிருதுவானதாகவும் இனிப்பு சுவை மிக்கதாகவும் மாற்றி வளரச்செய்தான். இப்போது கிடைக்கும் பழங்களில் பெரும்பான்மையினருக்குப் பிடித்த பழங்கள் மூன்றை குறிப்பிடுமாறு கூறினால்

அந்த மூன்று பழங்களுமே இனிப்பு சுவை நிறைந்த மா, பலா, வாழை, மாதுளை ,

ஆப்பிள் என்று தான் கூறுவார்கள்.

English summary

Sivagangai Government Hospital doctor Farook Abdulla explains which is best whether fruit or fruit juice? Why Doctors advises not to take fruits as juices?