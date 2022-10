இந்தி படித்தால்.. தமிழ் அழியாது.. திமுகதான் அழியும்! ட்விட்டரில் பாஜக பேசிய “புது லாஜிக்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பை கண்டித்து திமுக இளைஞரணி மற்றும் மாணவரணி சார்பில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் போராட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், இந்தி படித்தால் திமுகதான் அழியும் என்று தமிழ்நாடு பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடைபெற்றது.

இதில் 112 பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு, அவை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த பரிந்துரைகளில் பெரும்பாலானவை இந்தி மொழியை திணிக்கும் முயற்சியாகவே இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

Tamil Nadu BJP of has said that DMK will destroy if people learn Hindi while protests were held in all the district capitals of Tamil Nadu on behalf of DMK against the imposition of Hindi by the central government.