12 ஆண்டுக்கு முன்பே செய்த கருணாநிதி.. நேற்று அண்ணாமலை சொன்னதை பேசிய அமித்ஷா! வரலாறு சொல்வது இதான்

சென்னை: தமிழ் வழியில் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்வியை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேற்று உரையாற்றிய நிலையில், 2010 ஆம் ஆண்டிலேயே தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி தமிழ் வழியில் பொறியியல் கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உரிமையாளரான சீனிவாசனுக்கு சொந்தமான இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் 75 வது ஆண்டு விழாவில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இதன் பவள விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்தது.

Union Home Minister Amit Shah yesterday addressed that the Tamil Nadu government should take steps to provide medical and engineering education in Tamil, while Karunanidhi, who was the Chief Minister of Tamil Nadu in 2010, has introduced engineering education in Tamil.