என்னை வாழ்த்தி அனுப்புங்க.. திமுகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் சூசகம்?

சென்னை : திமுகவில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்ட செய்தித் தொடர்பு செயலாளர் கே.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், கட்சியில் தனது பொறுப்புகளை ராஜினாமா செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது.

கே.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன் கட்சிக் கட்டுப்பாட்டை மீறியும், கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படும் வகையிலும் செயல்பட்டு வருவதால், அவரை அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் தற்காலிகமாக நீக்குவதாக, திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் நேற்று அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், கேஎஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கட்சியில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனினும், திமுக மூத்த நிர்வாகிகள் மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நான் பிரியப்போகும் இந்த நேரத்தில் என்னை வாழ்த்தி அனுப்புங்கள்.. எனத் தொடங்கும் தாகூரின் கவிதை வரிகளைப் பதிவிட்டுள்ளார் கே.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்.

It is being reported that KS Radhakrishnan, who was temporarily removed from the DMK, has resigned from his responsibilities in the party. KS Radhakrishnan has posted Tagore's poem that starts with "Congratulate me at this time when I am about to leave."