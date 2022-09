மகாகவி நாள்.. இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் "முண்டாசு கவி" இட்ட தீ.. பாரதியார் நினைவு தினம்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இந்தியாவுக்கான விடுதலை என்பது பள்ளி பாட புத்தகங்களில் குறிப்பிட்டிருப்பதை போல ஒன்றிரண்டு தலைவர்களால் கிடைத்துவிட்டதல்ல.

விடுதலை என்கிற கோரிக்கையை நோக்கி இந்த தலைவர்களை உந்தி தள்ளவே பல போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டியிருந்தது. அந்த வகையில் சுதந்திர இந்தியாவுக்காக தென்னிந்தியாவிலிருந்து பலர் தங்கள் உயிரையும் கொடுத்தனர்.

இப்படியான தியாகங்களை விடுதலை போராட்ட உணர்வாக மாற்றி மக்கள் மத்தியில் பரவலாக கொண்டு சென்றவர்களும் நாட்டின் விடுதலைக்கு போராடியவர்களில் முக்கியமானவர்களாவார்கள்.

