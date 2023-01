மநீம இணையதளம் ஹேக் “அரசியல் சதி”.. யார் யார் மீது சந்தேகம்..? லிஸ்ட் போட்டு போலீசில் புகார்!

மக்கள் நீதி மய்யம் இணையதளம் ஹேக் செய்யப்பட்டதில் யார் மீதெல்லாம் சந்தேகம் என பட்டியல் போட்டு புகார் அளித்துள்ளது மநீம.

சென்னை : மக்கள் நீதி மய்யத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கம் ஹேக் செய்யப்பட்டு, அக்கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணையவிருப்பதாக செய்தி வெளியிடப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மநீம இணையதளம் ஹேக் செய்யப்பட்டதில் அரசியல் சதி இருப்பதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் இணையதளம் ஹேக் செய்யப்பட்டு, அதில் பதிவிடப்பட்ட செய்தி அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இணையதளம் ஹேக் செய்யப்பட்ட சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் ட்விட்டர் பக்கத்தில், கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் சில தவறான நபர்களால் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

விஷம் கக்கும் மதவாத சக்திகள்.. நேர்மை எனும் நெருப்பில் பொசுங்கிப் போவது உறுதி.. மநீம ஆவேசம்!

English summary

The official website of Makkal Needhi Maiam has been hacked has caused a great shock. MNM complaint to police commissionor alleges a political conspiracy in the hacking of MNM's website.