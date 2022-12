கேடுகெட்ட 'எட்டப்பன்'.. சேரை தூக்கிட்டு ஓடுனாரே! சூடு சொரணை இல்ல! மாஜிக்களை வெளுத்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்!

Chennai

சென்னை : "கேபி முனுசாமி ஒரு எட்டப்பன். முனுசாமிக்கு அடையாளம் கொடுத்ததே ஓபிஎஸ் தான். ஜெயலலிதா இருக்கும் வரை முனுசாமியால் வெளியிலேயே வர முடியவில்லை. ஓபிஎஸ் போட்ட பிச்சையால் தான் அதிமுகவில் பதவி பெற்றார். இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் 'ஆமாஞ்சாமி' போட்டு பதவியை வாங்கிவிட்டு, ஓபிஎஸ்ஸை விமர்சிக்கிறார்" என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், தங்கள் பலத்தை நிரூபிக்க இரு தரப்புமே கடுமையாக முட்டி மோதி வருகின்றனர். இரு தரப்பினருமே ஒருவரையொருவர் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பரபரப்பான அதிமுக அரசியல் சூழலில் ஒன் இந்தியாவிற்கு பேட்டி அளித்துள்ள ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஜெயக்குமார், கேபி முனுசாமி உள்ளிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்களைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

