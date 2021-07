ரேஷன் கடைகளில் இனிமேல்.. 30 நாட்களும் பொருட்கள் வினியோகம்.. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் பணி விரைவில் நிரப்பப்படும் என்றும், மாதம் 30 நாட்களும் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் வினியோகம் செய்யப்படும் என்றும், கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடையில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அங்கு பணியில் இருந்த பெண் ஊழியரிடம் ரேஷன் கடையில் வழங்கப்படுகின்ற பொருட்களின் தரம் குறித்தும், எத்தனை ரேஷன் அட்டைகளுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது என்பது குறித்தும் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.

ஆத்தூரை புரட்டிப் போட்ட ஐ.பெரியசாமி.. 1.34 லட்ச வாக்குகள் வித்தியாசம் - எதிர் கேம்ப் டெபாசிட் காலி

English summary

Cooperative Minister I. Periyasamy has said that the vacant of ration shop staff in Tamil Nadu will be filled soon and goods will be distributed in the ration shops 30 days a month.