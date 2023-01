ஜனவரி 25ஆம் தேதி பாமக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்! எதற்காக இந்த அழைப்பு? என்ன பின்னணி?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் வரும் 25ஆம் தேதி நாளை மறுதினம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தை அடுத்த தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இந்தக் கூட்டம் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாமக போட்டியிடாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் இந்தக் கூட்டம் நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது தொடர்பாக பாமக தலைமை நிலையம் விடுத்துள்ள அறிவிப்பின் விவரம் வருமாறு;

டைம் வேஸ்ட்..மணி வேஸ்ட்! மொத்தமாய் இறங்கும் பவர்! ஈரோடு இடை தேர்தலை புறக்கணித்த பாமக! இதுதான் காரணம்

English summary

It has been announced that the meeting of district secretaries of the Pmk will be held the 25th in a tense political environment.