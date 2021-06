சிவசங்கர்பாபாவின் ஆபாச இமெயில் சாட்டிங்...சிபிசிஐடி கையில் சிக்கிய ஆதாரம் - இ மெயில் முடக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இமெயில் மூலம் மாணவிகளிடம் ஆபாசமாக பேசியதற்கான ஆதாரமும், வீடியோ காலில் ஆபாசமாக பேசியதற்கான ஆதாரமும் சிக்கியதை அடுத்து சிவசங்கர் பாபா பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த மின்னஞ்சல் முகவரியை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் முடக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை கேளம்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷனல் பள்ளியின் நிறுவனர் சிவசங்கர் பாபா மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முன்னாள் மாணவிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதனையடுத்து சிவசங்கர் பாபா மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

டேராடூனில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நெஞ்சுவலி காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த சிவசங்கர் பாபா தலைமறைவானார். சிவசங்கர்பாபா வெளிநாடு தப்பிக்காமல் இருக்க விமான நிலையங்களுக்கு லுக்அவுட் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது.

The CBCID police have blocked the e-mail address used by Sivashankar Baba for several years after he was found to have spoken obscenely to students via email and video footage.