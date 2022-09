தனியார் பள்ளி விடுதியில் மதமாற்ற புகார்கள் இருந்தது உண்மையே.. ஆளுநரிடம் 85 பக்க அறிக்கை தாக்கல்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளி விடுதியில் கட்டாய மதமாற்றம் நடைபெறுவதாக புகார் குறித்து ஆய்வு செய்த மாநில குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையம், விடுதியில் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுவதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியிடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளது.

சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளி விடுதியில் கட்டாய மதமாற்றம் நடைபெறுவதாக புகார் வெளியானது.

இத புகாரை மாநில குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தெரிவித்து இருந்தது.

English summary

The State Child Rights Protection Commission, which investigated the complaint of forced religious conversion in a private school hostel in Chennai, has submitted a report to Tamil Nadu Governor RN Ravi stating that there is an unsafe environment for the students in the hostel.