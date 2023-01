இதை நோட் பண்ணீங்களா.. "ஈரோடு கிழக்கில் வெல்ல ஒரே வழி இதுதான்.." டிடிவி தினகரன் சொல்லும் பக்கா பிளான்

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே, அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் அமமுக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் சில பரபர கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் எம்எல்ஏகவாக இருந்த திருமகன் ஈவேரா உயிரிழந்த நிலையில், அங்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் களமிறங்குகிறது. இது தவிர அங்குப் பல முனை போட்டி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே இடைத்தேர்தல் குறித்து அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் சில பரபர கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. அதிமுகவுக்கு போட்டியாக டிடிவி தினகரன் களமிறங்குகிறாரா?

English summary

AMMK Chief TTV Dhinakaran says All admk members need to be in same team to defeat DMK: AMMK Chief TTV Dhinakaran latest press meet in tamil.