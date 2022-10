உஷார்.. உலகில் அதிக மக்கள் பயன்படுத்தும் பாஸ்வேர்ட்.. இதோ முழு லிஸ்ட்.. உங்களுடையது இருக்கிறதா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உலகில் அதிகமானவர்கள் பயன்படுத்தும் பாஸ்வேர்ட் என்ன என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது. இதில் உங்களின் பாஸ்வேர்ட் உள்ளதா?.. இருக்கிறது என்றால் உடனே மாற்றி விடுங்கள். இல்லாவிட்டால் ஹேக்கர்கள் எளிதில் ஹேக் செய்து தகவல்களை திருடலாம் என்று தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் எச்சரிக்கை செய்கின்றனர்.

மறதி.. ஒரு உலக வியாதி.. இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் மறதியால் சிரமத்தை சந்திப்பது உண்டு.

குறிப்பாக தற்போதைய தொழில்நுட்ப காலத்தில் ஒவ்வொருவரும் பணி நிமித்தமாகவும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் ஏற்ப இ-மெயில் தொடங்கி செல்போன் செயலி வரை அனைத்து சமூக வலைதள பக்கங்களுக்கும் பாஸ்வேர்ட் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

what kind password is used by most people in the world has been released. Does it contain your password?.. If yes, change it immediately. Otherwise, hackers can easily hack and steal information, warn tech experts.