வெள்ளியை வைத்தே ஸ்கோர் செய்த ஓபிஎஸ்! ஷாக் இபிஎஸ்! கவசத்தை செய்து கொடுத்தது இவரா? மாஸ் காட்டிய வாரிசு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் தங்க கவசம் அணிவித்ததற்கு இணையாக தற்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெள்ளிக்கவசம் தந்திருப்பது தென் மாவட்டங்களில் பேசுபொருளாக இருக்கிறது. ஆனால் இதனை செய்தது யார் இதற்குப் பின்னணியில் இருந்தது யார் என்பது குறித்தான தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம்.

அதிமுகவில் அதிகார மோதலில் தொண்டர்கள் ஆதரவு யாருக்கு இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும் பொருட்டு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி நிகழ்ச்சியை எதிர்நோக்கி இருந்தனர் அதிமுகவின் ஒரு தரப்பினரும்..

ஆனால் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இரு தரப்பிற்குமே சாதகமாக வராத நிலையில் எடப்பாடியும் ஒதுங்கிக் கொள்ள திண்டுக்கல் சீனிவாசன், செல்லூர் ராஜு, ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்ட மாஜிக்கள் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.

வைர கவசமே கொடுக்கலாமே! ஓபிஎஸ் தேவரின் வாரிசா? வெள்ளிக் கவசத்தை யார் கேட்டது? கொந்தளித்த அதிமுக மாஜி!

English summary

Currently O. Panneerselvam has given a silver shield to Pasumbon Muthuramalinga Devar statue which is the talk of the town in southern districts. But who did this and who was behind it