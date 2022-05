இலங்கை: 9 பேர் பலி;300 பேர் படுகாயம்-காரணமானவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை- கோத்தபாய ராஜபக்சே மிரட்டல்

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இலங்கை வன்முறைகளை ஆதரித்த, விளம்பரப்படுத்திய அத்தனை பேர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை பாயப் போகிறது என்று அந்நாட்டு ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சே மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

இலங்கையில் பதற்றம் நிலவி வரும் சூழ்நிலையில் அந்நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சே ஆற்றிய உரை: இன்று எமது நாடு அதன் வரலாற்றில் மிக மோசமான நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது. நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி மக்கள் எதிர்கொண்ட சிரமங்களினால் சமூக மற்றும் அரசியல் உறுதியற்ற தன்மையை உருவாக்கியது.இப்பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக, பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையான கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான பொதுவான பிரேரணை பல்வேறு கட்சிகளினால் முன்வைக்கப்பட்டது. கடந்த காலங்களில் இது தொடர்பாக பல்வேறு கட்சிகள் மற்றும் குழுக்களின் தலைவர்களுடன் பலமுறை கலந்துரையாடியுள்ளேன். நானும் அந்த யோசனையை ஏற்று இந்த தீர்வுக்கு களம் அமைக்க சில கடினமான முடிவுகளை எடுத்தேன்.

English summary

Srilanka President Gotabaya Rajapaksa said that The murders, assaults, acts of intimidation, destruction of property, and the series of heinous acts that followed cannot be justified at all.