டெல்லியை சுட்டெரித்த சூரியன்...90 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஜூலையில் 43.6 செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவு

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பருவமழை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் நேற்று அதிகபட்சமாக 43.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. இது கடந்த 90 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஜூலை மாதத்தில் பதிவான வெப்பமாகும்.

மே மாதத்தில் அக்னி நட்சத்திர காலத்தில்தான் பொதுவாக அனல் காற்று வீசும். ஜூன் மாதத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கி விடும். ஜூன் இறுதியில் டெல்லியில் பருவமழை காலமாகும்.

டெல்லியில் கடந்த வாரமே பருவமழை தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வரை சின்ன தூரல் கூட விழுவதற்கான அறிகுறிகள் இன்னமும் தென்படவில்லை.

வெப்பநிலை அறிக்கை : ஏப்.2 முதல் 18 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட 3 டிகிரி செல்சியல் வெப்பநிலை உயரும்

