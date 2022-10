பகுதி நேர சூரிய கிரகணம்.. டெல்லி, குருசேத்திராவில் எப்படி இருக்கு பாருங்க.. கண்கவரும் போட்டோக்கள்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் பகுதிநேர சூரியக்கிரகணம் இன்று மாலை 4.29 மணிக்கு துவங்கிய நிலையில் டெல்லி, குருக்சேத்திராவில் தோன்றிய சூரியகிரகணத்தின் போட்டோக்கள் வெளியாகி உள்ளன.

வானில் தினமும் அரிய பல நிகழ்வுகள் நடந்து வருகின்றன. இதில சில நிகழ்வுகளை மக்களால் காண முடியும். அதில் ஒன்று தான் சூரியகிரகணம்.

சூரியணுக்கும், பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் வருவதை தான் சூரியகிரகணம் என்கிறோம். இதில் சந்திரன், சூரியனை முழுமையாக மறைத்தால் முழு சூரியகிரகணம் எனவும், பகுதியளவு மட்டும் மறைத்தால் பாதியளவு சூரியகிரகணம் எனவும் அழைக்கிறோம்.

2022ம் ஆண்டின் முதல் சூரியகிரகணம் இன்று ஏற்படுகிறது. இதுதான் இந்த ஆண்டு இறுதியான சூரியகிரகணம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இந்த ஆண்டு இனி சூரியகிரகணம் ஏற்படாது. இத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த இந்த சூரியகிரகணம் என்பது பகுதி சூரியகிரகணமாக இருக்கும் என விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவே வரும் சந்திரன் சூரியனின் முழு பகுதியையும் மறைக்காது. சூரியனின் குறிப்பிட்ட பகுதியை பூமியில் இருந்து நம்மால் காண முடியும்.

இந்த சூரியகிரகணம் அதிகபட்சமாக இமாச்சலப்பிரதேசத்தில் 55 சதவீதம் பார்க்க முடியும். இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் இன்று மாலை மாலை 4.29 மணிக்கு துவங்குவதாக கூறப்பட்டது. அதன்படி சூரியகிரகணம் துவங்கி நடந்து வருகிறது. இந்த சூரியக்கிரகணம் உச்சக் கட்டத்தை மாலை 5.30 மணிக்கு அடைவதோடு, மாலை 5.48 சூரியன் மறையும்போது கிரகணமும் முடிவுக்கு வருகிறது.

தீபாவளிக்கு மறுநாளான இன்று ஏற்பட்டுள்ள பகுதி நேர சூரிய கிரகணம் தோன்றி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சில பகுதிகளை தவிர அனைத்து இடங்களிலும் இந்த சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும். இதற்காக கோளரங்கள், அறிவியல் மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் தான் டெல்லியில் பகுதி நேர சூரியகிரகணம் தெரிந்தது. டெல்லியில் பழுப்பு நிறத்தில் ஏறக்குறைய சூரியனின் 80 சதவீத பகுதிகள் தெரிந்தன. ஹரியானா குருக்சேத்திராவில் சுட்டெரிக்கும் சூரியனின் நிறத்தில் கொதிக்கும் நெருப்பு பிளம்பாய் பகுதிநேர சூரியகிரகணத்தை ஏராளமானவர்கள் பார்த்து புனித நீராடினார்.

