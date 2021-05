மத்திய அரசு ஏதும் செய்யாது.. தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் மக்களே.. ராகுல் வேண்டுகோள்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனா காலத்தில் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தனது கடமையை மத்திய அரசு கைவிட்டுள்ளது. எனவே மக்கள் உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்காக ஒன்று சேர வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா வைரஸ் 2-வது அலை மிகக் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

மதுரைத் தொகுதியில் 30000 இளைஞர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த ரூ. 1 கோடி நிதி - வெங்டேசன் எம்.பி கடிதம்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் கொரோனா 3,50,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளையும் 4,120 உயிரிழப்புகளையும் உண்டாக்கி இருக்கிறது.

English summary

The federal government has abandoned its duty to the people during the Corona period. So people should come together for those who need help, said Rahul Gandhi